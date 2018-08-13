В Каспийске к 2025 г. планируется построить грузовой порт

Соглашение по Каспию, достигнутое на саммите в Акта, открыло возможности для развития туристической и транспортной инфраструктуры в регионе. Как сообщает Infox президент России Владимир Путин сообщил, что в следующем году в России на воду спустят морской лайнер "Петр Великий", который сможет совершать круговые круизы по Каспию с заходом в порты всех пяти прикаспийских держав. В этой связи он призвал коллег разработать единую программу по развитию туризма. По словам российского лидера на каспийских берегах смогут отдыхать до миллиона человек ежегодно.

Еще одним крупным инфраструктурным проектом России станет строительство к 2025 году глубоководного порта в районе Каспийска. Порт будет рассчитан на прием большегрузов на 15-25 тысяч тонн.

Соглашение о разделе Каспия уже названо важной победой Москвы, так как в него внесён пункт о "неприсутствии" в регионе вооружённых сил третьих стран.