"Вы действительно воюете?" Ющенко возмущен неадекватностью украинской власти

Бывший украинский президент Виктор Ющенко заявил, что Украине нужен "пакет победы" над Россией в виде совокупности разных компонентов, но нынешняя украинская власть его не имеет и ведет себя неадекватно.

По его словам, решить конфликт в Донбассе "можно за три дня", но после этого возникнет Малороссия. В то же время Киев находится в непонятных отношениях с Россией.

"Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы смешные. Вы несимметричные, неадекватные. В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы", - сказал он "Украинской правде".

В качестве примера Ющенко привел тот факт, что Россия является главным торговым партнером Украины и имеет безвизовый режим.

"Рядовой россиянин может с Камчатки заехать в любой пограничный район Украины. Легально!" - возмущается Ющенко.

Он также посетовал, что за четыре года Верховная рада не приняла ни одного важного документа, в котором бы отражались новые политические реалии. Кроме того, за годы военного конфликта в Донбассе у Киева так и не появилось плана по отношению к переселенцам из Донбасса.

"У нас есть экономический план, что мы делаем с этими людьми? Мы им даем первое рабочее место? Основываем им первый бизнес? Даем медицинский пакет?" - подчеркнул Ющенко.

Как сообщало Накануне.RU, Ющенко уже критиковал украинскую власть полтора года назад за то, что она не имеет плана по Донбассу и при этом "проиграла второй фронт" - экономический.