Жителей Свердловской области предупреждают об атмосферном загрязнении

В ближайшее время на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. С 13 по 16 августа в регионе будут действовать неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

В связи с этим синоптики объявили предупреждение первой степени опасности.

Между тем, как ранее сообщало Накануне.RU, в уральской столице до конца недели будет стоять теплая погода, но в области возможны также грозы и дожди. В течение недели температура воздуха может подняться до 28 градусов выше нуля.