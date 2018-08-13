За информацию о местонахождении сбежавшего заключенного зауральцам дадут 20 тыс. рублей

УФСИН России по Курганской области объявило о вознаграждении за достоверную информацию о сбежавшем преступнике Владиславе Пьянкове, который самовольно ушел из колонии-поселения на Иковке еще 2 августа.

Отмечается, что 26-летний осужденный способен к совершению особо тяжких преступлений - несколько дней назад он напал на таксиста и забрал его автомобиль.

"До настоящего времени осужденный не задержан, ведутся розыскные мероприятия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСИН России по Зауралью.

Управление напоминает всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Пьянкова, сообщить по указанным телефонам: 8 (3522) 47-65-38, 8 (3522) 47-65-00, 8-912-526-73-54, 8-909-179-21-07.