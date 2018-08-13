Федеральные правила предоставления жилья сиротам приведут в соответствие с пермскими - опыт признали удачным

Федеральные правила предоставления жилья детям-сиротам будут изменены по образу и подобию пермского краевого постановления. Опыт Прикамья был признан успешным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

Напомним, с 1 января 2018 года по поручению губернатора Пермского края региональным правительством было введено ограничение по количеству квартир, которые могут быть расположены в многоквартирном доме для детей-сирот. Теперь, согласно внесенным изменениям в 665 постановление правительства Пермского края, это не более 25% от общего количества квартир в жилом доме.

"До 1 января 2018 года ограничение составляло 50%. С начала текущего года все государственные контракты заключались уже с новым показателем - не более 25%. Наш опыт признали удачным, и в результате в прошлом месяце на федеральном уровне было принято решение обобщить его и изменить федеральные правила предоставления жилья по аналогии с нашей региональной инициативой. Так, с января 2019 года, согласно изменениям в 159 ФЗ, все соответствующие дома будут заселяться сиротами не более чем на 25%", - отметил первый заместитель председателя правительства – министр строительства и архитекторы Пермского края Михаил Сюткин.