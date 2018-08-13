Поклонская вышла замуж в Крыму

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж.

Ее супругом стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По данным издания Daily Storm, свадьба состоялась в Крыму. Церемонию посетили депутаты Госдумы, а также экс-коллеги Поклонской из силовых структур. Гости рассказали, что торжество было скромное, "но со вкусом".

Напомним, Наталья Поклонская оказалась единственной из "ЕР", кто проголосовал в парламенте против пенсионной "реформы".

Вопрос об ее ответственности будет рассмотрен, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию. По некоторым данным, экс-прокурор Крыма тем временем готовит свои поправки в закон о пенсионной "реформе".