На Южном Урале организациям грозят штрафы за использование скважин без лицензии

В Челябинской области выявили организации, которые незаконно использовали подземную воду в предпринимательских целях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минимущества.
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Рейд провели представители министерства совместно с прокуратурой области. В ходе выездных проверок объектов придорожного сервиса на трассе М5 "Урал" установлены факты пользования недрами без лицензий. Речь идет о комплексе дорожного сервиса "Ника", кафе-гостинице "Урал", кафе-гостинице "Круиз".
Теперь нарушителям грозят административные штрафы.