На Южном Урале организациям грозят штрафы за использование скважин без лицензии

13.08.2018 14:51 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU

16:51 Екб





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На Южном Урале организациям грозят штрафы за использование скважин без лицензии