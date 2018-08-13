Минприроды предложило урезать финансирование нацпроекта "Экология"

Министерство природных ресурсов РФ, которое в мае возглавил экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, предложило урезать расходы на национальный проект "Экология".

Смета "похудела" на 320 млрд руб. - на 17%. Нацпроет в новой версии стоит 1,551 трлн руб., сообщает РБК.

632 млрд руб. на этот проект планируется выделить из федерального бюджета (именно на нее приходится большая часть сокращений), еще 125,5 млрд руб. — из региональных бюджетов, а оставшиеся 793,8 млрд руб. — из внебюджетных источников (прежде всего промышленных предприятий), следует из документа.

Другие направления были сокращены значительно меньше — так, "Чистый воздух" (снижение атмосферных выбросов в центрах металлургии) и "Оздоровление Волги" получат лишь на 5–5,5% меньше изначально запланированного — 499,83 млрд руб. и 220 млрд руб. соответственно.