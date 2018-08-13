При жесткой посадке Ми-8 в горах Таджикистана погибли три российских альпиниста

Спасатели эвакуировали 13 человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в низовьях ледника Фортамбек - на высоте 4,2 тыс. м. Спортсмены совершали восхождение на пик Исмоили Сомони. Сообщалось, что к месту аварии вылетели два вертолета со спасателями и медицинскими сотрудниками.

Всего на борту находилось 15 альпинистов (13 россиян, один белорус и один испанец), а также трое членов экипажа – граждане Таджикистана.

По уточненным данным, погибли трое альпинистов - все они россияне - и два члена экипажа.

Ранее ЧП произошло с туристами на Алтае. Сообщалось, что группа из четырех человек терпит бедствие на горной вершине Ак-Кем (4 тыс. 100 м). Туристы смогли сообщить о своем положении по спутниковому телефону.

Известно, что на месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. На помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.