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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
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Доллару угрожают санкциями Власти России и Турции в очередной раз заявили о готовности отказаться от доллара в качестве расчетной валюты во внешнеторговых операциях. В случае с Россией речь идет о переходе к торговле нефтью в валютах стран-партнеров, президент Турции анонсировал уход от доллара в операциях с ключевыми партнерами - Ираном, Россией, Китаем и Украиной. Примечательно, что в обоих случаях заявления сделаны на фоне обострения"экономической войны" со Штатами: санкции против глав правительственных ведомств Турции уже вступили в силу, а Россия находится в ожидании нового пакета, который может быть довольно жестким. 
13.08.2018
экономика ;
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Курганский коммунист подал в суд на спикера облдумы Зауралья, обвинив его во лжи
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Дмитрий Фролов (2018) | Фото:Накануне.RU

Курганский коммунист, бывший кандидат в депутаты городского парламента Сергей Еремин подал иск в Курганский горсуд на спикера областной думы Зауралья Дмитрия Фролова - первое судебное заседание состоялось 13 августа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Еремин считает, что председатель зауральской думы представил общественности и СМИ ложную информацию по итогам заседания регионального парламента, на котором депутаты высказались за невозможность проведения народного референдума по вопросу о добыче урана в регионе - это заседание проходило 16 мая этого года.

В этот же день зауральские коммунисты провели пикет горкома КПРФ - люди вышли выразить свою гражданскую позицию, выступая против разработки Добровольного месторождения. Активисты заявили, что собрали более 10 тыс. подписей зауральцев-противников добычи.

По итогам заседания Дмитрий Фролов, выйдя к представителям прессы, заявил:

"Сегодняшнее заседание думы и в рамках федерального законодательства, и Конституции Российской Федерации не предусматривает оценку депутатами пользы или вреда от добычи урана в Звериноголовском районе. Это не является нашей компетенцией, мы не наделены такими полномочиями и, к сожалению, не обладаем такими знаниями специфическими. Судить, плохо это или хорошо – добывать уран в регионе – мы собирались сегодня не поэтому. Наша задача сегодня была – рассмотреть вопросы, внесенные областной избирательной комиссией. Мы сегодня доводим до всех – это полномочия федерального уровня. Курганская областная дума не имеет на это ни юридического права, ни морального – мы не можем подменять региональным законом существующие федеральные законы. Это просто невозможно ни при каких обстоятельствах".

Дмитрий Фролов, Курганская областная дума, спикер(2018)|Фото:Накануне.RU

Фролов также добавил, говоря об инициаторах референдума: "Мы ждали, что они придут, и даже отправили вниз специального человека". Именно эта фраза вызвала у Еремина негодование и желание обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Выступая в суде, Еремин отметил, что на заседание думы их никто не приглашал: не было никаких уведомлений ни в письменном виде, ни в устном, ни в электронной форме. Представитель ответчика, выступая в суде, объяснил, что в тот день пресс-служба областной думы не вела аудиозапись речи Фролова - ее вели представители СМИ - конкретно, информационного агентства "URA.ru" и газеты "Курган и курганцы". По словам ответчика, слова Фролова могли просто неверно отразить и напечатать на страницах изданий совсем с другим смыслом. Однако в распоряжении Накануне.RU имеется аудиозапись той речи, где Фролов на самом деле говорит эту фразу: "Мы ждали, что они придут, и даже отправили вниз специального человека".

"Как могли ждать, если скрывали даже от членов думы? Василию Кислицыну (первый секретарь обкома КПРФ Курганской области - прим. ред.) на его запрос было отвечено, что рассмотрение вопроса о референдуме по добыче урана не внесено в повестку, соответственно, члены инициативной группы и не пришли на заседание парламента", - сообщил Накануне.RU Еремин.

Сергей Еремин, КПРФ, Курган(2017)|Фото:vk.com страница Сергея Еремина

Сергей Еремин считает, что тем самым Фролов обманул всех, используя при том как инструмент два вышеперечисленных СМИ.

"Страшно становится за народ, когда представители власти сами не знают свою Конституцию и законы, нарушают их и открыто выставляют свою безграмотность напоказ. Именно недостоверную информацию Фролова о какой-то исключительности ведения вопросов недропользования и защиты окружающей среды дважды повторил в своей публикации журналист Дмитрий Литвиненко (газеты "Курган и курганцы" - прим. ред.), введя в заблуждение все население. Вся недостоверная информация, предоставленная для СМИ Фроловым, была использована журналистами как порочащая и подрывающая авторитет и доверие к коммунистам в народе. Именно это и позволило интернет-изданию "URA.ru" вынести ложь в заголовок своей статьи", - сообщил Накануне.RU Сергей Еремин.

Еремин также добавил, что будет просить суд удовлетворить его иск в полном объеме, а информацию, которую распространил Фролов и которую опубликовали СМИ, признать недостоверной.

"Я прошу суд обязать эти два СМИ опубликовать опровержение. Также прошу взыскать с ответчика за нанесенный ущерб имиджу и авторитету истца, людей и организаций, которых он представляет, 200 тыс. рублей", - добавил на суде Еремин.

Данное судебное разбирательство будет продолжено. Накануне.RU будет следить за развитием событий.

Другие новости по темам: Сергей Еремин, Дмитрий Фролов, суд, ложь, антиуран, КПРФ, Курган
13.08.2018 13:55 Мск | Курган | информационная служба Накануне.RU
15:55 Екб

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Курганский коммунист подал в суд на спикера облдумы Зауралья, обвинив его во лжи
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