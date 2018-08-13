Курганский коммунист подал в суд на спикера облдумы Зауралья, обвинив его во лжи

Курганский коммунист, бывший кандидат в депутаты городского парламента Сергей Еремин подал иск в Курганский горсуд на спикера областной думы Зауралья Дмитрия Фролова - первое судебное заседание состоялось 13 августа, передает корреспондент Накануне.RU.

Еремин считает, что председатель зауральской думы представил общественности и СМИ ложную информацию по итогам заседания регионального парламента, на котором депутаты высказались за невозможность проведения народного референдума по вопросу о добыче урана в регионе - это заседание проходило 16 мая этого года.

В этот же день зауральские коммунисты провели пикет горкома КПРФ - люди вышли выразить свою гражданскую позицию, выступая против разработки Добровольного месторождения. Активисты заявили, что собрали более 10 тыс. подписей зауральцев-противников добычи.

По итогам заседания Дмитрий Фролов, выйдя к представителям прессы, заявил:

"Сегодняшнее заседание думы и в рамках федерального законодательства, и Конституции Российской Федерации не предусматривает оценку депутатами пользы или вреда от добычи урана в Звериноголовском районе. Это не является нашей компетенцией, мы не наделены такими полномочиями и, к сожалению, не обладаем такими знаниями специфическими. Судить, плохо это или хорошо – добывать уран в регионе – мы собирались сегодня не поэтому. Наша задача сегодня была – рассмотреть вопросы, внесенные областной избирательной комиссией. Мы сегодня доводим до всех – это полномочия федерального уровня. Курганская областная дума не имеет на это ни юридического права, ни морального – мы не можем подменять региональным законом существующие федеральные законы. Это просто невозможно ни при каких обстоятельствах".

Фролов также добавил, говоря об инициаторах референдума: "Мы ждали, что они придут, и даже отправили вниз специального человека". Именно эта фраза вызвала у Еремина негодование и желание обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Выступая в суде, Еремин отметил, что на заседание думы их никто не приглашал: не было никаких уведомлений ни в письменном виде, ни в устном, ни в электронной форме. Представитель ответчика, выступая в суде, объяснил, что в тот день пресс-служба областной думы не вела аудиозапись речи Фролова - ее вели представители СМИ - конкретно, информационного агентства "URA.ru" и газеты "Курган и курганцы". По словам ответчика, слова Фролова могли просто неверно отразить и напечатать на страницах изданий совсем с другим смыслом. Однако в распоряжении Накануне.RU имеется аудиозапись той речи, где Фролов на самом деле говорит эту фразу: "Мы ждали, что они придут, и даже отправили вниз специального человека".

"Как могли ждать, если скрывали даже от членов думы? Василию Кислицыну (первый секретарь обкома КПРФ Курганской области - прим. ред.) на его запрос было отвечено, что рассмотрение вопроса о референдуме по добыче урана не внесено в повестку, соответственно, члены инициативной группы и не пришли на заседание парламента", - сообщил Накануне.RU Еремин.

Сергей Еремин считает, что тем самым Фролов обманул всех, используя при том как инструмент два вышеперечисленных СМИ.

"Страшно становится за народ, когда представители власти сами не знают свою Конституцию и законы, нарушают их и открыто выставляют свою безграмотность напоказ. Именно недостоверную информацию Фролова о какой-то исключительности ведения вопросов недропользования и защиты окружающей среды дважды повторил в своей публикации журналист Дмитрий Литвиненко (газеты "Курган и курганцы" - прим. ред.), введя в заблуждение все население. Вся недостоверная информация, предоставленная для СМИ Фроловым, была использована журналистами как порочащая и подрывающая авторитет и доверие к коммунистам в народе. Именно это и позволило интернет-изданию "URA.ru" вынести ложь в заголовок своей статьи", - сообщил Накануне.RU Сергей Еремин.

Еремин также добавил, что будет просить суд удовлетворить его иск в полном объеме, а информацию, которую распространил Фролов и которую опубликовали СМИ, признать недостоверной.

"Я прошу суд обязать эти два СМИ опубликовать опровержение. Также прошу взыскать с ответчика за нанесенный ущерб имиджу и авторитету истца, людей и организаций, которых он представляет, 200 тыс. рублей", - добавил на суде Еремин.

Данное судебное разбирательство будет продолжено. Накануне.RU будет следить за развитием событий.