В Екатеринбурге протекает фонтан на Вайнера. Общественники просят мэрию разобраться

Общественники Екатеринбурга обратились в администрацию города с просьбой устранить неполадки в фонтане, расположенном на улице Вайнера. Местные жители заметили, как из образовавшихся щелей фонтана вытекает вода на землю, сообщил Накануне.RU руководитель организации "Гражданский патруль" Роман Тихонов.
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По его словам, фонтан "Спирали времени" начинает разрушаться.
"Открытие фонтана состоялось летом 2006 года и сейчас спустя всего 12 лет сооружение требует ремонта или хотя бы герметизации швов. Печально, что наши квартальные не обращают внимания на такие проблемы, а комитет благоустройства вовремя не ремонтирует полюбившиеся людям достопримечательности, - заявил Роман Тихонов.