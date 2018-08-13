В Екатеринбурге протекает фонтан на Вайнера. Общественники просят мэрию разобраться

Общественники Екатеринбурга обратились в администрацию города с просьбой устранить неполадки в фонтане, расположенном на улице Вайнера. Местные жители заметили, как из образовавшихся щелей фонтана вытекает вода на землю, сообщил Накануне.RU руководитель организации "Гражданский патруль" Роман Тихонов.

По его словам, фонтан "Спирали времени" начинает разрушаться.

"Открытие фонтана состоялось летом 2006 года и сейчас спустя всего 12 лет сооружение требует ремонта или хотя бы герметизации швов. Печально, что наши квартальные не обращают внимания на такие проблемы, а комитет благоустройства вовремя не ремонтирует полюбившиеся людям достопримечательности, - заявил Роман Тихонов.