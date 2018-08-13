Ямал даст миллиард для переселения жителей в Тюменскую область

И.о. губернатора Тюменской области Александр Моор встретился с жителями Ноябрьска. В здании городского перинатального центра он рассказал о сотрудничестве двух округов в медицинской и других сферах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Он сказал, что в Тюмени строят медицинский город: помимо профильных учреждений в нем возведено три дома на 226 квартир медиков. Вскоре будут построены областная детская специализированная больница и современный онкоцентр. Моор напомнил, что 30% тюменских абитуриентов – выходцы из округов. По программе "Сотрудничество" у Тюменского индустриального университета появится общежитие на 200 мест для ямальцев. Кроме того, в разработке – проект студенческого кампуса на 1,1 тыс. мест.

Сопровождавший Моора и.о. главы Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что финансирование программы переселения ямальцев в Тюменскую область в этом году увеличено до 1 млрд руб. Получить сертификаты и переехать смогут 400 семей.

Перинатальный центр Ноябрьска – лучшее по оснащенности и комфортности медицинское учреждение Ямала по родовспоможению. Центр открылся в марте 2016 г. Рассчитан он на 2,5 тыс. родов в год, его общая площадь – 22 тыс. кв. м, он состоит из семи отделений.

Центр оснащен самым современным диагностическим и лечебным оборудованием, в частности, ультразвуковыми сканерами, три из которых – экспертного класса. Безопасную и качественную работу центра обеспечивает система вентиляции с кондиционированием воздуха и бактериальными фильтрами высокой степени очистки. В будущем планируется развитие офтальмологической и хирургической помощи новорожденным, медико-генетической помощи населению, а также внедрение вспомогательных репродуктивных технологий для пациентов с бесплодием.

На сегодняшний день центр укомплектован медицинскими работниками на 70%. Для полного обеспечения перинатального центра необходимыми специалистами окружная и городская администрации выделяют квартиры в новом микрорайоне города.