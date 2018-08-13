ФК "Урал" объявил о подписании швейцарского полузащитника

Футбольный клуб "Урал" объявил о подписании 27-летнего швейцарского полузащитника Марко Араторе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, игрок, выступавший ранее за "Санкт-Галлен", заключил долгосрочный контракт. В клубе из Екатеринбурга Араторе будет выходить на поле под 21-м номером.

Предыдущий сезон хавбека в Санкт-Галлене получился результативным: он принял участие в 35 матчах чемпионата из 36, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Вместе с Араторе "Санкт-Галлен" занял пятое место в чемпионате Швейцарии и получил право выступить в Лиге Европы.

Игрок имеет опыт выступления за юношеские и молодежные сборные Швейцарии. Он уже прибыл в Екатеринбург и в понедельник вместе с новой командой начинает подготовку к поединку 4-го тура РПЛ против питерского "Зенита".