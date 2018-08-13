Киев заявил, что украинцы преследуются в России по национальному признаку

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что у него есть доказательства, что в России преследуют украинцев "исключительно по национальному признаку". Так он прокомментировал подачу иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по поводу заключенных.

По его мнению, в России имеет место "массовое и системное преследование украинских граждан", а также "отсутствуют какие-либо признаки правосудия или правовой системы в отношении украинцев".

"Украинцы – мы проанализировали, и это подтверждается бесспорным количеством доказательств – фактически преследуются в РФ исключительно по национальному признаку, по признаку вероисповедания, если это прихожане Украинской Православной Церкви, и по признаку своих политических или гражданских взглядов", – считает Петренко.

По его словам, Украина хочет добиться решения ЕСПЧ с требованием возвращения всех украинских "политзаключенных".

Отметим, что за первое полугодие, по данным "Укрзализници", с Украины в Россию только железной дорогой перевезено 359 тыс. пассажиров. Согласно логике Петренко, большинство из них, а именно граждане Украины, должны были быть задержаны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Украина подала иск в ЕСПЧ по поводу 71 заключенного.