Семейную пару из Златоуста подозревают в сбыте токсичной спиртосодержащей продукции

Семейную пару из Златоуста подозревают в сбыте опасной для жизни спиртосодержащей продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в апреле подозреваемые приобрели спиртосодержащую жидкость, имеющую в своем составе токсичную микропримесь. В дальнейшем они ее продавали жителям города.

Расследование уголовного дела продолжается.