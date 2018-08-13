11 богатейших людей России за день потеряли $3,1 млрд из-за "списка Белоусова"

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11 богатейших людей России за день потеряли $3,1 миллиарда из-за "списка Белоусова"

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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Доллару угрожают санкциями Власти России и Турции в очередной раз заявили о готовности отказаться от доллара в качестве расчетной валюты во внешнеторговых операциях. В случае с Россией речь идет о переходе к торговле нефтью в валютах стран-партнеров, президент Турции анонсировал уход от доллара в операциях с ключевыми партнерами - Ираном, Россией, Китаем и Украиной. Примечательно, что в обоих случаях заявления сделаны на фоне обострения"экономической войны" со Штатами: санкции против глав правительственных ведомств Турции уже вступили в силу, а Россия находится в ожидании нового пакета, который может быть довольно жестким. 
13.08.2018
экономика ;
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Новости
13.08.2018 14:03 Мск (16:03 Екб)
экономика | В России
11 богатейших людей России за день потеряли $3,1 млрд из-за "списка Белоусова"
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андрей белоусов министр экономического развития (2013) | Фото:

11 богатейших людей России потеряли почти на $3,1 млрд за один день после того, как помощник президента Андрей Белоусов предложил повысить налоги для ведущих компаний горно-металлургического сектора.
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

В пятницу Белоусов предложил для исполнения "майских указов" изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у крупного бизнеса. Основная часть приходится на "Норильский никель" (114 млрд рублей), АЛРОСА (67,3 млрд рублей), СИБУР (65,2 млрд рублей), "Полюс Золото" (58,2 млрд рублей).

По данным Bloomberg, заметнее других уменьшилось состояние Владимира Лисина (НЛМК) - на $832 млн.

На втором месте - владелец ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) Виктор Рашников - он потерял $446 млн, акции его компании подешевели на 5,2%.

Замыкает тройку владелец "Северстали" Алексей Мордашов, потерявший $444 млн в день.

Кроме того, девять компаний после предложения, прозвучавшего из уст Белоусова, потеряли почти 400 млрд рублей.

Напомним, идею не поддержали в РСПП, в Кремле сообщили, что инициатива пока не получила одобрения президента.

Сегодня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не намерено предлагать бизнесу "делиться" с государством частью своих доходов.

Другие новости по темам: андрей белоусов, налоги, владимир лисин, виктор рашников, алексей мордашов
13.08.2018 14:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:03 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.08.2018 01:18 Мск
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11 богатейших людей России за день потеряли $3,1 млрд из-за "списка Белоусова"
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