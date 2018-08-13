11 богатейших людей России за день потеряли $3,1 млрд из-за "списка Белоусова"

11 богатейших людей России потеряли почти на $3,1 млрд за один день после того, как помощник президента Андрей Белоусов предложил повысить налоги для ведущих компаний горно-металлургического сектора.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

В пятницу Белоусов предложил для исполнения "майских указов" изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у крупного бизнеса. Основная часть приходится на "Норильский никель" (114 млрд рублей), АЛРОСА (67,3 млрд рублей), СИБУР (65,2 млрд рублей), "Полюс Золото" (58,2 млрд рублей).

По данным Bloomberg, заметнее других уменьшилось состояние Владимира Лисина (НЛМК) - на $832 млн.

На втором месте - владелец ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) Виктор Рашников - он потерял $446 млн, акции его компании подешевели на 5,2%.

Замыкает тройку владелец "Северстали" Алексей Мордашов, потерявший $444 млн в день.

Кроме того, девять компаний после предложения, прозвучавшего из уст Белоусова, потеряли почти 400 млрд рублей.

Напомним, идею не поддержали в РСПП, в Кремле сообщили, что инициатива пока не получила одобрения президента.

Сегодня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не намерено предлагать бизнесу "делиться" с государством частью своих доходов.