Тюменская "матрешка" получила от Правительства России 1,8 миллиарда

Тюменская "матрешка" получила правительственные дотации, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно постановлению Пправительства России, Тюменская область получит 611 млн руб., Югра – 235 млн руб., Ямал – 965,6 млн руб.

Цель вливаний – стимулирование роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций на 2018 г.