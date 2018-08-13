Суд поместил под арест хабаровского авиадебошира

Хабаровскому авиадебоширу избрана мера пресечения. Он арестован.

Напомним, 9 августа пассажир рейса Хабаровск - Красноярск начал вести себя агрессивно и пытался проникнуть в кабину пилотов. Экипаж лайнера принял решение вызвать сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника доставили в дежурную часть аэропорта, где он продолжил буянить и оскорблять полицейских. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, сегодня в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В самое ближайшее время агрессивному пассажиру планируется предъявить обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ (хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества).

По закону, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самым тщательным образом разобраться в инциденте и дать жесткую правовую оценку действиям авиадебошира.