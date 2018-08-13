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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Доллару угрожают санкциями Власти России и Турции в очередной раз заявили о готовности отказаться от доллара в качестве расчетной валюты во внешнеторговых операциях. В случае с Россией речь идет о переходе к торговле нефтью в валютах стран-партнеров, президент Турции анонсировал уход от доллара в операциях с ключевыми партнерами - Ираном, Россией, Китаем и Украиной. Примечательно, что в обоих случаях заявления сделаны на фоне обострения"экономической войны" со Штатами: санкции против глав правительственных ведомств Турции уже вступили в силу, а Россия находится в ожидании нового пакета, который может быть довольно жестким. 
13.08.2018
экономика ;
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Суд поместил под арест хабаровского авиадебошира
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судебное заседание, полиция (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Хабаровскому авиадебоширу избрана мера пресечения. Он арестован.
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Напомним, 9 августа пассажир рейса Хабаровск - Красноярск начал вести себя агрессивно и пытался проникнуть в кабину пилотов. Экипаж лайнера принял решение вызвать сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника доставили в дежурную часть аэропорта, где он продолжил буянить и оскорблять полицейских. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, сегодня в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В самое ближайшее время агрессивному пассажиру планируется предъявить обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ (хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества).

По закону, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самым тщательным образом разобраться в инциденте и дать жесткую правовую оценку действиям авиадебошира.

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13.08.2018 13:37 Мск | Хабаровск | информационная служба Накануне.RU
15:37 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.08.2018 04:00 Мск
На авиадебошира из Хабаровска завели уголовное дело

Ранее 11.08.2018 11:23 Мск
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против хабаровского авиадебошира

Ранее 10.08.2018 00:21 Мск
В Хабаровске сняли с рейса дебошира, который собирался лететь в Красноярск








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Суд поместил под арест хабаровского авиадебошира
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