Мэрия Екатеринбурга требует от УГМК остановить работы по благоустройству Зеленой рощи

Мэрия Екатеринбурга потребовала от УГМК прекратить все работы по благоустройству участка парка "Зеленая роща". Речь идет о той территории, которая прилегает к строящемуся зданию компании возле клиники "УГМК-Здоровье", передает корреспондент Накануне.RU

Сейчас все работы в парке будут приостановлены до тех пор, пока мэрия не получит необходимую рабочую документацию по проекту благоустройства от УГМК.

"Благоустройство Зеленой рощи прекращено пока мы не получим от них все данные по проекту. Когда они предоставят нам рабочую документацию, тогда и возобновят работы", - рассказал Накануне.RU представитель пресс-службы администрации города Василий Амбалов.

Напомним, что местные жители были недовольны действиями УГМК в Зеленой роще. Сначала там появился забор, а позже рабочие выложили дорожки из камней и досок, а также начали спиливать деревья. В пресс-службе компании Накануне.RU пояснили, что это лишь санитарная обработка старых деревьев в рамках уборки территории и, кроме того, все работы они выполняют по требованию городской администрации.

Однако активисты уже создали петицию на change.org с требованием провести общественное обсуждение проекта с горожанами. На сегодняшний день петицию подписали почти 500 человек.

Отметим, что проект комплексного благоустройства парка разрабатывает компания "Архитек", все работы должны начаться в 2019 году.