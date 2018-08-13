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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Доллару угрожают санкциями Власти России и Турции в очередной раз заявили о готовности отказаться от доллара в качестве расчетной валюты во внешнеторговых операциях. В случае с Россией речь идет о переходе к торговле нефтью в валютах стран-партнеров, президент Турции анонсировал уход от доллара в операциях с ключевыми партнерами - Ираном, Россией, Китаем и Украиной. Примечательно, что в обоих случаях заявления сделаны на фоне обострения"экономической войны" со Штатами: санкции против глав правительственных ведомств Турции уже вступили в силу, а Россия находится в ожидании нового пакета, который может быть довольно жестким. 
13.08.2018
экономика ;
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В Прикамье арестована мать, которой вменяют убийство дочери топором
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Избрана мера пресечения для жительницы Чайковского, которую подозревают в жестоком убийстве дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Она арестована. Расследование дела продолжается.

Напомним, вечером 9 августа житель Чайковского пришел домой и обнаружил сестру убитой. Он вызвал полицию, которая вскоре задержала мать молодого человека, ей вменили убийство. Якобы мать и дочь часто ссорились, один из конфликтов кончился бойней: вечером 8 августа женщина изрубила дочь топором. После нападения она попыталась сбежать, однако утром 10 августа ее задержали в Ижевске.

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13.08.2018 13:16 Мск | Михаил Лукашкин
15:16 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.08.2018 14:22 Мск
В Прикамье мать расправилась с дочерью, тело нашел брат погибшей








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В Прикамье арестована мать, которой вменяют убийство дочери топором
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