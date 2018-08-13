В Прикамье арестована мать, которой вменяют убийство дочери топором

Избрана мера пресечения для жительницы Чайковского, которую подозревают в жестоком убийстве дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Она арестована. Расследование дела продолжается.

Напомним, вечером 9 августа житель Чайковского пришел домой и обнаружил сестру убитой. Он вызвал полицию, которая вскоре задержала мать молодого человека, ей вменили убийство. Якобы мать и дочь часто ссорились, один из конфликтов кончился бойней: вечером 8 августа женщина изрубила дочь топором. После нападения она попыталась сбежать, однако утром 10 августа ее задержали в Ижевске.