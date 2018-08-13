В Свердловской области улучшают систему оказания психологической помощи онкобольным

В Свердловской области совершенствуется система оказания психологической помощи онкобольным. Областной онкологический диспансер подписал партнерское соглашение с ассоциацией онкологических пациентов "Здравствуй!", которая создана в 2015 году под эгидой ведущего профессионального объединения врачей-онкологов России, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Мы хорошо понимаем, какой это ресурс. На базе диспансера будут собираться наиболее активные на Урале пациенты и доктора. У ассоциации много интересных решений, проверенных в других регионах, в частности, проекты по телемедицине. Мы хотим, чтобы эти решения работали для здоровья уральских жителей", - рассказал главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев.

Президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова уверена, что пациенты быстрее выздоравливают от рака, наблюдая за опытом тех, кто с этим уже справился.

"Социальная напряженность в процессе лечения связана с растерянностью, с недостатком информированности. Общение пациента с теми, кто сумел справиться с болезнью, помогает увидеть положительный опыт, приобрести решимость и довериться врачам", - считает она.

Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" и Свердловский онкодиспансер объединяются для создания групп "терапевтического" общения, групп взаимопомощи на Урале.