Президент ПАОК заплатит своим футболистам миллион евро, если они пройдут "Спартак"

в этот день
13.08.18
14:56
В Екб.16:56
Председатель Госдумы РФ заявил, что пенсии могут вообще отменить
СМИ сообщили о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+
В НАСА "усердно работают" над возможностью отказа от РД-180
Главное
11 богатейших людей России за день потеряли $3,1 миллиарда из-за "списка Белоусова"

Тема дня
Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Доллару угрожают санкциями Власти России и Турции в очередной раз заявили о готовности отказаться от доллара в качестве расчетной валюты во внешнеторговых операциях. В случае с Россией речь идет о переходе к торговле нефтью в валютах стран-партнеров, президент Турции анонсировал уход от доллара в операциях с ключевыми партнерами - Ираном, Россией, Китаем и Украиной. Примечательно, что в обоих случаях заявления сделаны на фоне обострения"экономической войны" со Штатами: санкции против глав правительственных ведомств Турции уже вступили в силу, а Россия находится в ожидании нового пакета, который может быть довольно жестким. 
13.08.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
Ветеран из Хабаровска через суд требует с Чубайса 15 млн
В Казахстане исключили размещение военных баз США на Каспии
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 420

Президент ПАОК заплатит своим футболистам миллион евро, если они пройдут "Спартак"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Иван Саввиди (2018) | Фото: DonNews

Президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди пообещал игрокам своей команды солидное денежное вознаграждение, если те сумеют пройти московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Читайте также:

Напомним, в первом матче в Греции "Спартак" уже в начале игры повел со счетом 2:0, но в итоге проиграл 2:3. Лидер "красно-белых" Квинси Промес во втором тайме не смог реализовать 11-метровый удар. Ответная игра состоится в Москве 14 августа.

Как пишет Чемпионат со ссылкой на греческие СМИ, Саввиди заявил, что выплатит команде 1 млн евро, если она выбьет "Спартак" из квалификации. Сообщается, что к такому способу мотивации футболистов президент клуба прибегал перед матчами со швейцарским "Базелем" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Однако в том случае речь шла о куда менее солидной сумме.

Напомним, весной этого года Ивану Саввиди был вынесен трехлетний запрет на посещение матчей из-за инцидента во время домашней игры ПАОК против АЕК. Сообщалось, что Саввиди, недовольный решением главного арбитра, набросился на того с пистолетом.

Другие новости по темам: ПАОК, Саввиди, Спартак, Лига чемпионов
13.08.2018 12:59 Мск | Греция | информационная служба Накануне.RU
14:59 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.08.2018 08:12 Мск
"Мы посчитали, что все дается слишком легко": главный тренер "Спартака" объяснил поражение от ПАОК

Ранее 02.08.2018 10:11 Мск
"Спартак" сыграет с ПАОК за выход в Лигу чемпионов








Добавить комментарий:

Президент ПАОК заплатит своим футболистам миллион евро, если они пройдут "Спартак"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+