Президент ПАОК заплатит своим футболистам миллион евро, если они пройдут "Спартак"

Президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди пообещал игрокам своей команды солидное денежное вознаграждение, если те сумеют пройти московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, в первом матче в Греции "Спартак" уже в начале игры повел со счетом 2:0, но в итоге проиграл 2:3. Лидер "красно-белых" Квинси Промес во втором тайме не смог реализовать 11-метровый удар. Ответная игра состоится в Москве 14 августа.

Как пишет Чемпионат со ссылкой на греческие СМИ, Саввиди заявил, что выплатит команде 1 млн евро, если она выбьет "Спартак" из квалификации. Сообщается, что к такому способу мотивации футболистов президент клуба прибегал перед матчами со швейцарским "Базелем" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Однако в том случае речь шла о куда менее солидной сумме.

Напомним, весной этого года Ивану Саввиди был вынесен трехлетний запрет на посещение матчей из-за инцидента во время домашней игры ПАОК против АЕК. Сообщалось, что Саввиди, недовольный решением главного арбитра, набросился на того с пистолетом.