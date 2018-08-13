Путин не давал поручений по ответу на новые санкции США

Владимир Путин пока не давал поручений проработать ответные меры на новые возможные санкции США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что 22 августа американские власти введут очередные санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью.

Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

В МИД России заявили, что ответные санкции уже прорабатываются.

Песков пояснил, что был только "анонс неких новых санкций", но они пока не введены. Не имея точной информации, говорить о каких-то ответах было бы некорректно, сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что новый пакет ограничительных мер будет "неприятным, но несмертельным" событием.