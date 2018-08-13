Сгоревшую в Карелии церковь 1774 года постройки поджег 15-летний подросток

Продолжается расследование обстоятельств поджога церкви в Карелии. Подросток, который мог это сделать, уже установлен.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, утром 10 августа 15-летний юноша, гостивший у бабушки в городе Кондопоге, поджег старинную Успенскую церковь. Для определения его вменяемости назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. С учетом возраста подростка он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии.

Расследование инцидента продолжается.

Напомним, сгоревший храм был построен в 1774 году. Сооружение было памятником заонежской деревянной архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения.