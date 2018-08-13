Срок приема заявлений на выплаты по ОСАГО предложили сократить до пяти дней

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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Доллару угрожают санкциями Власти России и Турции в очередной раз заявили о готовности отказаться от доллара в качестве расчетной валюты во внешнеторговых операциях. В случае с Россией речь идет о переходе к торговле нефтью в валютах стран-партнеров, президент Турции анонсировал уход от доллара в операциях с ключевыми партнерами - Ираном, Россией, Китаем и Украиной. Примечательно, что в обоих случаях заявления сделаны на фоне обострения"экономической войны" со Штатами: санкции против глав правительственных ведомств Турции уже вступили в силу, а Россия находится в ожидании нового пакета, который может быть довольно жестким. 
13.08.2018
экономика ;
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Новости
13.08.2018 12:26 Мск (14:26 Екб)
общество | В России
Срок приема заявлений на выплаты по ОСАГО предложили сократить до пяти дней
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ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил властям ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО пятью днями.
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Как пишет газета "Ведомости", это следует из проекта поправок к закону об ОСАГО.

Данный шаг станет способом борьбы с мошенничеством, так как позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгое время после аварии.

В июле Минфин передал в заинтересованные ведомства для согласования обновленные поправки в закон об ОСАГО.

Также ранее сообщалось, что расширение тарифного коридора ОСАГО произойдет осенью, так как Центробанк не успевает зарегистрировать в Минюсте правовой акт. Коридор, напомним, предлагается расширить вверх и вниз на 20%, в дальнейшем тарифы могут быть либерализованы.

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13.08.2018 12:26 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:26 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.07.2018 15:45 Мск
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Срок приема заявлений на выплаты по ОСАГО предложили сократить до пяти дней
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