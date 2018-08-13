Срок приема заявлений на выплаты по ОСАГО предложили сократить до пяти дней

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил властям ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО пятью днями.

Как пишет газета "Ведомости", это следует из проекта поправок к закону об ОСАГО.

Данный шаг станет способом борьбы с мошенничеством, так как позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгое время после аварии.

В июле Минфин передал в заинтересованные ведомства для согласования обновленные поправки в закон об ОСАГО.

Также ранее сообщалось, что расширение тарифного коридора ОСАГО произойдет осенью, так как Центробанк не успевает зарегистрировать в Минюсте правовой акт. Коридор, напомним, предлагается расширить вверх и вниз на 20%, в дальнейшем тарифы могут быть либерализованы.