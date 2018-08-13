Челябинца приговорили к трем годам колонии за ДТП, в котором погибли четыре человека

Жителя Челябинска приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале подсудимый, управляя Мицубиси Лансер, у которого были установлены две не неошипованные шины, не учел состояние автомобиля и дорожные условия, выехал на встречку и столкнулся с другой машиной.

В результате ДТП четыре человека скончались на месте происшествия, травмы получили еще два человека.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. По решению суда мужчине на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.