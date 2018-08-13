Украина отрабатывает боевое применение авиации в Азовском море

Украинская армия готовится к возможному военному конфликту с Россией в Азовском море и проводит на побережье тренировки боевой авиации в связи с "кризисом", который будто бы устроила Россия, "заблокировавшая" побережье Украины.

Ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25 пролетают в нескольких десятках метров над отдыхающими на побережье, отрабатывая нанесение ударов по определенным объектам, сообщает "Радио Свобода".

Проверяется готовность армейской авиации к решению внезапных задач по поражению наземных и морских целей, отметил начальник отделения армейской авиации объединенных сил Мухаммад Буланбаев.

По его словам, сценарий боевого применения авиации в штабе объединенных сил уже отработан.

"Это способы показать, что Украина готовится, и для того чтобы продемонстрировать врагу, что если он решится на полномасштабное наступление, то его ждет очень серьезный отпор", – заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

При этом на Украине признают тяжелое положение в армии.

"На сегодня, к сожалению, авиация – единственный полноценный способ противодействия россиянам на море, который у нас есть. Поскольку ни у ВМС, ни у других силовиков нет противокорабельных ни береговых, ни надводных комплексов, то есть у нас в принципе нет противокорабельных ракет в стране", – сказал председатель правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Киеве признали, что рассматривают силовой сценарий "разблокирования" Азовского моря с помощью союзников. А украинский президент Петр Порошенко заявил, что ожидает военной атаки на украинские порты в Азовском море.