В Екатеринбурге пожарные справились с огнем в здании общежития на Восточной

Пожарные справились с огнем в здании на улице Восточная в Екатеринбурге. Открытое горение ликвидировано.

Напомним, сегодня поступил сигнал о пожаре на улице Восточная, 184. Горела квартира на третьем этаже девятиэтажного жилого муниципального дома, в котором расположено общежитие. Ранее оно принадлежало Уральскому оптико-механическому заводу, но позже перешло во владение к муниципалитету.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, из здания пожарными по автолестнице с помощью масок самоспасателя были выведены 23 человека, еще 91 человек был эвакуирован по лестничным маршам. На площади в 40 кв.м повреждены две комнаты на третьем этаже.

"В течении часа пожарным удалось справиться с огнем, идет проливка и разбор сгоревших конструкций. В тушении задействованы 20 единиц техники и 50 человек личного состава. Эвакуированным жильцам оказывается психологическая помощь психологами МЧС", - добавили в ведомстве.

Точную причину пожара еще предстоит установить.