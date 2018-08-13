Суд признал законным снятие ареста с ТЦ "Зимняя вишня"

Суд в Кемерово признал законным постановление Следственного комитета о снятии ареста с торгового центра "Зимняя вишня".

Таким образом, оставлена без удовлетворения жалоба о признании необоснованным постановления следователя от 12 июля 2018 года об отмене наложения ареста на имущество, передает ТАСС.

14 июля начался снос сгоревшего торгового центра. Как сообщало Накануне.RU, решение о демонтаже было принято сразу после трагических событий.

Напомним, пожар в ТЦ произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.