В правительстве Югры – новые куратор строительства и директор департамента экономического развития

Глава Югры Наталья Комарова сделала несколько кадровых перестановок в правительстве, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

С сегодняшнего дня директором департамента экономического развития и заместителем губернатора стал Николай Милькис. Уроженец Москвы ранее возглавлял "Корпорацию развития Калужской области", "Корпорацию развития Московской области". Ранее Милькис трудился в Обнинском институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ.

Другим новым заместителем Комаровой с 14 августа станет Андрей Зобницев. Сфера его работы – строительство, он заменит на этом посту Дмитрия Шаповала, который покидает правительство Югры с сегодняшнего дня. До назначения Зобницев был первым замдиректора департамента по управлению государственным имуществом.