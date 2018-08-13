На Южном Урале рецидивиста приговорили к 17 годам колонии особого режима за насилие над ребенком

Жителя Миасса приговорили к 17 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии особого режима за преступление против половой неприкосновенности ребенка и грабеж. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Осужденный освободился из мест лишения свободы в июне 2015 года и работал токарем на предприятии. В августе прошлого года в Чебаркуле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина зашел за молодой девушкой в подъезд ее дома и выхватил сумку, где были паспорт и личные документы.

Затем он пошел в сторону железнодорожного моста, и увидел идущую вдоль путей девочку младшего школьного возраста. Он ее догнал и толкнул, девочка упала на траву. Угрожая убийством, подсудимый совершил в отношении малолетней действия сексуального характера.

Мужчину приговорили к сроку в колонии особого режима и принудительному лечению у врача-психиатра в амбулаторных условиях.