Полиция проверит заявление кандидата в депутаты думы Тюмени, уличившего оппонента в незаконной агитации

Избирательная комиссия Тюмени направила запросы в полицию из-за двух обращений кандидатов в депутаты, рассказавших о порче , передает корреспондент Накануне.RU.

Тюменец Виталий Сенников обратился в городскую избирательную комиссию. Он рассказал, что 2 августа видел, как кандидат в депутаты гордумы от избирательного округа №22 Антон Чупрунов сорвал законно размещенные в округе "агитки" конкурента, другого кандидата Дмитрия Елагина. Автор обращения приложил к нему фото и попросил привлечь Чупрунова к ответственности. Тот рассказал, что по фотографиям нельзя точно понять, он ли это, а также установить место срыва агитационных материалов.

Второе обращение в комиссию подал Чупрунов. Он пишет, что на территории округа его оппонент Елагин агитирует за себя на автобусной остановке, жилых домах, сооружениях, что незаконно. Политик просит убрать материалы. Елагин говорит, что не размещал ничего подобного.

Комиссия обратилась в полицию Тюмени, требуя проверить изложенные в двух документах факты и устраняить нарушения закона, если такие найдутся.