Избирком Екатеринбурга утвердил бюллетени для голосования 9 сентября

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила формы и тексты бюллетеней для голосования на выборах депутатов городской думы седьмого созыва.

Как сообщается на официальном сайте комиссии, горожане смогут проголосовать по двум избирательным бюллетеням. В первый включены наименования и эмблемы 7 политических партий, участвующих в кампании (номера партий в бюллетене были определены по результатам жеребьевки). Второй предназначен для голосования за кандидатов по одномандатным округам. Голосующие получат возможность поддержать как одну из партий, так и конкретного кандидата.

Организаторы выборов обращают внимание, что временная прописка не дает права участвовать в выборах. В голосовании примут участие только жители мегаполиса, имеющие постоянную регистрацию в пределах Екатеринбурга, а за кандидатов-одномандатников можно будет проголосовать только имея постоянную регистрацию в соответствующем округе.

Всего на избирательные участки города планируется передать почти 800 тыс. бюллетеней каждого вида. По опыту проведения выборов, этого количества достаточно для реализации избирательных прав екатеринбуржцев, отмечают в горизбиркоме.

Напомним, что выборы 36 депутатов в представительный орган уральской столицы назначены на 9 сентября этого года.