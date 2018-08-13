СМИ сообщили о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+

Российский бизнесмен Олег Дерипаска представил Минфину США окончательный план вывода En+ из-под санкций.

Как стало известно Financial Times, предприниматель хочет снизить свою долю до 45%, продав акции компании ВТБ.

Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В этот список попал и основной владелец "Русала". В конце того же месяца департамент американского Минфина выдвинул условие для снятия санкций с российской компании - отказ Дерипаски от контроля над ней.

По информации издания, власти США пока не одобрили новый план Дерипаски. Сложность может заключаться в том, что часть активов ВТБ и глава банка Андрей Костин также находятся под санкциями США.

Однако, как отмечают газета, передача акций планируется лишь на время, пока санкции не будут сняты, пишет "Коммерсант".

Ранее американские власти продлили до 23 октября срок, за который инвесторы из США должны избавиться от акций и долговых инструментов российских компаний En+, "Группа ГАЗ" и "Русал".