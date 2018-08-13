В Екатеринбурге эвакуируют людей из горящего девятиэтажного общежития

В Екатеринбурге ГУ МЧС по Свердловской области поступило сообщение о пожаре по ул. Восточная, 184. По предварительным данным, горит квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого муниципального дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

В этом доме расположено общежитие. Ранее оно принадлежало Уральскому оптико-механическому заводу, но позже перешло во владение к муниципалитету.

Пожарно-спасательными подразделениями ведется эвакуация населения. В тушении пожара задействованы 20 единиц техники, 50 человека личного состава. С эвакуированными работают психологи МЧС.