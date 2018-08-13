Житель Подмосковья случайно застрелил собственного сына из самодельной пневматики

Житель Подмосковья случайно застрелил собственного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, все случилось 12 августа на территории частного домовладения в Солнечногорском районе: мужчина с 10-летним сыном стреляли из самодельного пневматического оружия. Не убедившись в отсутствии ребенка в зоне расположения мишени, отец произвел выстрел и ранил сына в область груди. Мальчик скончался на месте.

Как отметили в следствии, по предварительным данным, семья ни на каких учетах не состояла и является благополучной. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы очевидцев.