В Екатеринбурге прокуратура назвала возможные причины пожара, в котором погиб многодетный отец и пострадали четверо его детей

Прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием квартиры на улице Проезжей в Екатеринбурге, в результате чего погиб глава многодетного семейства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, что пожар произошел в ночь на 13 августа, из горящего дома самостоятельно смогли эвакуироваться 12 человек, также спасатели вывели из огня еще шесть человек, в том числе пятерых детей.

Как уточнили в прокуратуре, четверо детей погибшего мужчины, 18-ти, 15-ти, 11-ти и 3-х лет, были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

По имеющейся информации, семья являлась благополучной.

"В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания", - говорится в сообщении ведомства.

На данном этапе рассматриваются две версии пожара - неисправность в электропроводке и неосторожное обращение с огнем в пристрое дома.