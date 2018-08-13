Химлаборатория Уралвагонзавода прошла процедуру аккредитации в новой национальной системе

Химико-аналитическая лаборатория контроля воды и воздуха Уралвагонзавода (в составе УВЗ входит в госкорпорацию Ростех) прошла процедуру аккредитации в новой национальной системе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, выездной инспекционный контроль Федеральной службы по аккредитации подтвердил соответствие работы лаборатории в области экоаналитического контроля.

В 2017 году химико-аналитической лабораторией контроля воды и воздуха произведен отбор и исследование 2 тыс. 506 проб атмосферного воздуха по 6 ингредиентам. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено ни в одной из 8 установленных контрольных точек на границе санитарно-защитной зоны. В 2014 году Уралвагонзавод прекратил сброс в реку Черная Катаба с гидрозолоотвала ТЭЦ. Таким образом, объем сбрасываемых сточных вод сократился на 19%.

С 2011 года все отходы металлургии и часть ранее накопленных отходов завод передает в специализированную организацию для переработки. Специальные компании занимаются и обезвреживанием жидких токсичных отходов УВЗ. В 2018 году показатель передачи на обезвреживание составит 100%.

Предприятие также завершает большой проект по рекультивации глиняного карьера. Работы в данное время выполнены на 95%.