В Челябинске районы получат по миллиону рублей на кошение травы после замечания полпреда Цуканова

В Челябинске по решению главы города Евгения Тефтелева районы получат дополнительные средства на кошение травы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Каждый район на эти цели получит по 1 млн рублей.

"Выделяем дополнительные средства, но с каждого спрошу за них отдельно. Это должна быть ежедневная работа, а не разовая акция. Прошу усилить внимание к этому вопросу, отчет будет еженедельным", - подчеркнул градоначальник.

В настоящий момент в каждом районе определены объекты, периодичность кошения травы и сроки. Кроме того, в городе курсирует специальный вагон для очистки трамвайных путей от травы.

Напомним, в ходе визита в Челябинск полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов обратил внимание городских властей на нескошенную траву.