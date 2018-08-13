В уральском магазине неизвестный устроил поножовщину: убиты двое

В магазине на Среднем Урале неизвестный зарезал двух человек.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, все произошло вечером 12 августа в Каменске-Уральском. Полиция проводит розыск злоумышленника.

"Сыщики уголовного розыска при осмотре района, где случилось ЧП, обнаружили и изъяли материалы с камер видеонаблюдения. Приметы нападавшего уже установлены, ведутся его активные поиски. На место происшествия выезжали прокурор Каменска-Уральского Владимир Васильев, врио главы СК по Каменску-Уральскому Дмитрий Шеметов и другие, а также кинологи с собакой Грозой", - отметил полковник Горелых.

Приметы нападавшего: рост около 170 см, среднего телосложения. Был одет в черные штаны и красно-белую куртку.

"Разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно и может представлять опасность. Поэтому не следует вступать с ним в конфликтные ситуации и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении", - добавил Валерий Горелых.

Сообщить о личности преступника или его местонахождении можно по телефону 02 или круглосуточному "телефону доверия": 8 (343) 358-71-61.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Сейчас проводится расследование.