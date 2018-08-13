Свердловскую армейскую авиабазу переформируют в бригаду с "Крокодилами"

Свердловская авиационная база армейской авиации к 1 декабря 2018 года будет переформирована в бригаду армейской авиации. На вооружение военных летчиков впервые поступят ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

Планируется, что будет создана эскадрилья данной авиатехники. На данный момент авиабаза в Каменске-Уральском оснащена вертолетом Ми-8 МТВ-5.

"Также база армейской авиации, дислоцированная в Новосибирской области, будет переформирована в отдельный вертолетный полк", - говорится в сообщении ЦВО.

Отмечается, что Ми-24 – российский ударный вертолет, предназначенный для переброски подразделений сухопутных войск и огневой поддержки на поле боя. Также этот вертолет способен решать другие задачи: забрасывать в тыл противника небольшие десантные подразделения и осуществлять эвакуацию с поля боя.