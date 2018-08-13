СМИ: Экипаж Ми-8 и альпинисты погибли в горах Таджикистана

Экипаж вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах восточного Таджикистана, погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника в туристической компании, также среди погибших есть и альпинисты. В Таджикистане пока информацию не подтвердили.

К месту аварии вылетели два вертолета со спасателями и медицинскими сотрудниками.

Инцидент произошел в низовьях ледника Фортамбек - на высоте 4,2 тыс. м. На борту вертолета находились 13 альпинистов и трое членов экипажа.

Уточняется, что среди спортсменов большинство - россияне. Они совершали восхождение на пик Исмоили Сомони.