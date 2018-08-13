Дубровский назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса

в этот день
13.08.18
12:54
В Екб.14:54
Березовский назван заказчиком убийства Влада Листьева
"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - жители Подмосковья вновь набросились на Воробьева
Главное
Председатель Госдумы РФ заявил, что пенсии могут вообще отменить

Тема дня
Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
Ветеран из Хабаровска через суд требует с Чубайса 15 млн
В Казахстане исключили размещение военных баз США на Каспии
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 412



Новости
13.08.2018 10:26 Мск (12:26 Екб)
политика | Челябинская область
Дубровский назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

дубровский борис александрович губернатор челябинской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Губернатор Борис Дубровский назначил членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Миасса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы области, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Согласно документу, в конкурсную комиссию вошли зампредседателя ЗСО Александр Журавлев, заместитель губернатора - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын и начальник управления по внутренней политике областного правительства Виталий Шиков.

Напомним, 3 августа депутаты Миасса объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Документы от претендентов будут принимать до 20 августа, сам конкурс пройдет 26 сентября.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 5 июля депутаты сорвали выборы главы города. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов: 12 бюллетеней оказались испорчены, девять депутатов отдали голоса за Анатолия Лобко, двое - за Данилу Михеева. Для избрания кандидату нужно было набрать 14 голосов.

Должность главы города стала вакантной после отставки Геннадия Васькова. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Васьков заключен под стражу.

Другие новости по темам: Борис Дубровский, выборы главы Миасса, конкурс, конкурсная комиссия,
13.08.2018 10:26 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
12:26 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2018 12:17 Мск
В Миассе объявлен новый конкурс на пост главы города

Ранее 27.07.2018 11:44 Мск
В поиске: депутаты Миасса собираются на сессию, главный вопрос – объявление нового конкурса по выборам мэра

Ранее 06.07.2018 07:40 Мск
В Миассе пройдет новый конкурс на пост главы города

Ранее 05.07.2018 14:48 Мск
"В Миассе - политический кризис". В ситуацию советуют вмешаться правоохранительным органам

Ранее 05.07.2018 14:08 Мск
12 испорченных бюллетеней. В Миассе не смогли выбрать главу города

Ранее 05.07.2018 11:01 Мск
Главу Миасса выберут из двух кандидатов

Ранее 05.07.2018 10:23 Мск
Григорий Тонких отказался от участия в конкурсе на пост главы Миасса

Ранее 05.07.2018 07:51 Мск
Дмитрий Федечкин принял решение отозвать свою кандидатуру с конкурса на пост главы Миасса

Ранее 04.07.2018 21:11 Мск
Между пиарщиком и врачом-реаниматологом: город ракетчиков Миасс выбирает главу

Ранее 03.07.2018 12:01 Мск
Депутата ЗСО не допустили к участию в конкурсе на пост главы Миасса

Ранее 27.06.2018 13:30 Мск
В Миассе перенесли дату конкурса на пост главы города

Ранее 22.06.2018 09:20 Мск
Скандал. "Единая Россия" не определилась с кандидатом, которого поддержит на выборах главы Миасса








Добавить комментарий:

Дубровский назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+