Минобороны РФ: В Свердловской области на базе Кольцово пройдут первые учения авиации стран ОДКБ

Учения коллективных авиационных сил организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в Свердловской области, данные маневры будут проходить впервые, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Авиационные учения пройдут под Екатеринбургом в начале октября, в них примут участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

"Во время практических действий будет отработана организация и система управления воздушными перевозками в Центрально-Азиатском районе. Основным аэродромом для учений станет Кольцово в Екатеринбурге, будет задействована транспортная авиация четырех стран - Армении, Белоруссии, Казахстана и РФ", - добавили в ведомстве.

Россию на международных маневрах ОДКБ "Воздушный мост - 2018" представит Центральный военный округ.