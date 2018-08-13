Моор в компании с Артюховым объехали Ноябрьск

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня находится с рабочим визитом в Ноябрьске. Главу сопровождает врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Главы регионов познакомились с городскими объектами благоустройства, реализованными в рамках проекта "Комфортная городская среда", передает корреспондент Накануне.RU.

В 2018 г. на благоустройство Ноябрьска выделено 80 млн руб. Заложены средства на строительство шести спортивных площадок. На одной из них побывали губернаторы.

Как и во время визита в Югру, на Ямале Моор обратит внимание на объекты программы "Сотрудничество", в том числе, губернаторы посетят интерактивный информационный парк, посвященный работе программы.

Напомним, что на Ямале с 15 августа начнется голосование за приоритетные направления финансирования программы "Сотрудничество". Электронные анкеты можно направить через портал "Живем на Севере", а бумажные будут принимать волонтеры в день выборов губернатора Тюменской области, 9 сентября.