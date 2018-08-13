Месси взял 33-й трофей в составе "Барселоны" и стал самым титулованным игроком в истории клуба

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси завоевал 33-й трофей в составе испанского клуба и стал самым титулованным игроком команды в истории.

В воскресенье "Барса" одержала победу над "Севильей" во встрече за Суперкубок Испании со счетом 2:1. Для "сине-гранатовых" эта победа стала 13-й в матчах за данный трофей.

Как сообщает Чемпионат, ранее звание самого титулованного игрока "Барселоны" Месси делил с бывшим полузащитником команды Андресом Иньестой. У обоих было по 32 титула.

Напомним, в 2016 году мяч Лионеля Месси в ворота итальянской "Ромы" был признан лучшим голом европейского сезона.