В НАСА "усердно работают" над возможностью отказа от РД-180

Директор Американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн заверил, что Соединенные Штаты усердно работают над возможностью отказа от РД-180.

Так он прокомментировал вероятность прекращения поставок российских ракетных двигателей в США, передает РИА Новости.

Напомним, 22 августа американские власти введут очередные санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

В Совфеде заявили, что, если Россия решит принять ответные меры на новый пакет санкций США, ограничения могут затронуть поставок ракетных двигателей РД-180.