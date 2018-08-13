Осенью суд рассмотрит требования кредиторов к пермскому застройщику-банкроту "КД-Девелопмент"

Арбитраж рассмотрит дело о введении против пермского застройщика, компании " КД-Девелопмент", следующей процедуры банкротства, передает корреспондент Накануне.RU.

Требования кредиторов, предъявленные после 14 мая, суд рассмотрит после старта процедуры, следующей за введением наблюдения. Соответствующее заседание пройдет 29 августа. Претензии кредиторов-участников должны быть заявлены в течение двух месяцев после публикации вердикта Фемиды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Арбитражного суда Пермского каря.

Напомним, "КД-Девелопмент" признана банкротом в конце марта. Иск подала "МРСК Урала". Временным управляющим утвержден член "Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа" Лев Шляпин. В реестр требований кредиторов включены претензии компании "МРСК Урала", которая является кредитором одной из строек. Сумма требований составляет 3,1 млн руб. основного долга и 8,4 млн руб. неустойки. Отметим, что сейчас компания строит пять домов ЖК "Весна".