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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
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Осенью суд рассмотрит требования кредиторов к пермскому застройщику-банкроту "КД-Девелопмент"
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: marvel.joyreactor.cc

Арбитраж рассмотрит дело о введении против пермского застройщика, компании " КД-Девелопмент", следующей процедуры банкротства, передает корреспондент Накануне.RU.
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Требования кредиторов, предъявленные после 14 мая, суд рассмотрит после старта процедуры, следующей за введением наблюдения. Соответствующее заседание пройдет 29 августа. Претензии кредиторов-участников должны быть заявлены в течение двух месяцев после публикации вердикта Фемиды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Арбитражного суда Пермского каря.

Напомним, "КД-Девелопмент" признана банкротом в конце марта. Иск подала "МРСК Урала". Временным управляющим утвержден член "Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа" Лев Шляпин. В реестр требований кредиторов включены претензии компании "МРСК Урала", которая является кредитором одной из строек. Сумма требований составляет 3,1 млн руб. основного долга и 8,4 млн руб. неустойки. Отметим, что сейчас компания строит пять домов ЖК "Весна".

Другие новости по темам: КД-Девеломпент, застройщик, банкротство, Арбитражный суд Пермского края
13.08.2018 09:49 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:49 Екб

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Осенью суд рассмотрит требования кредиторов к пермскому застройщику-банкроту "КД-Девелопмент"
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