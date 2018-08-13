В Челябинской области банк забирает квартиру у троих детей из-за долга по ипотеке умершей матери

В Челябинской области трое несовершеннолетних детей рискуют оказаться на улице из-за долга по ипотеке умершей матери. За семью вступились уполномоченные по правам человека Татьяна Москалькова и Маргарита Павлова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе южноуральского омбудсмена.

Женщина умерла в 2015 году, оставив троих детей и ипотеку на квартиру.

По решению суда взыскана задолженность по ипотечному договору и обращено взыскание на квартиру. Отец детей обжаловал решение в областной суд и обратился к уполномоченному по правам человека.

В среду Маргарита Павлова проведет совещание, чтобы найти вариант разрешения сложившейся ситуации. Если кредитор не согласится на мирное урегулирование, детей могут признать банкротами. Это позволит гасить долг без пени и не отдавать квартиру.

"В случае, если кредитор не согласится на мирное урегулирование спора, путем постепенного погашения долга, мы будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд с заявлением о введении процедуры реструктуризации долга в рамках проекта "Банкротство в подарок". Это позволит избежать реализации квартиры и выселения детей на улицу, а также погасить образовавшуюся задолженность без начисления пени и штрафов. Уникальность данной ситуации заключается в том, что подаваться заявление в рамках дела о банкротстве будет отцом от имени несовершеннолетних детей", - рассказал юрист Вячеслав Курилин.