Тюменцы выйдут на очередной митинг против повышения пенсионного возраста

В Тюмени 15 августа состоится митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин. Организаторами выступили обком РОТ ФРОНТа, Рабочая коммунистическая рабочая партия, комитет протестных действий и ряд общественных объединений, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении Госдумой. Накануне в Саратове председатель "нижней палаты" парламента Вячеслав Володин объявил, что будущее государственных пенсий под вопросом, "потому что бюджет стал дефицитным".

Тюменцев приглашают в 18 часов выйти на центральную площадь у памятника В.И. Ленину и выразить несогласие с пенсионной "реформой". Отметим, что администрация Тюмени предложила перенести митинг в Комсомольский сквер, но организаторы не согласились.